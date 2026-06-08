إخماد حريق مستودع لتخزين مادة الإسفنج بالبليدة

تدخلت مصالح الحماية المدنية بولاية البليدة، مساء اليوم، من أجل إخماد حريق شبّ بمستودع مخصص لتخزين مادة الإسفنج، بالمكان المسمى حي البور بلدية ودائرة مفتاح.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم تسجيل الحادث في حدود الساعة 19سا و56د، حيث سارعت فرق التدخل إلى عين المكان من أجل السيطرة على ألسنة اللهب ومنع انتشارها.

وسخرت مصالح الحماية المدنية لهذه العملية 3 شاحنات إطفاء، وسيارة إسعاف، تحسبا لأي طارئ.

ولا تزال العملية متواصلة إلى غاية اللحظة، من أجل الإخماد الكلي للحريق وتأمين محيطه.