إخماد حريق مسكن بالطابق الثالث لعمارة وإنقاذ 4 أطفال في وهران

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية للعقيد لطفي بوهران، اليوم، على الساعة 10 سا و30 دقيقة، من أجل حادث تمثل في حريق مسكن.

وحسب خلية الإعلام والإتصال لذات المديرية، يتكون المسكن من 3 غرف، ومتواجد بالطابق الثالث لعمارة متكونة من طابق أرضي وخمسة طوابق.

وتوجهت إسعافات الحماية المدنية إلى عين المكان، أين تمت السيطرة على الحريق الذي نشب على مستوى المطبخ، مع منع إنتشاره إلى باقي الغرف وبقية العمارة وكذا العمارات المجاورة.

وتمكنت عناصر الحماية، من إنقاذ وإجلاء 4 أطفال كانوا محصورين داخل شقة، وتتراوح أعمارهم من 4 إلى 14 سنة، يعانون من ضيق في التنفس.

وتم تقديم الإسعافات اللازمة للضحايا في عين المكان، حسب ذات المصدر.