إعــــلانات
أخبار الجزائر

إخماد حريق مصنع لإنتاج البلاستيك بوهران

بقلم أمينة داودي
إخماد حريق مصنع لإنتاج البلاستيك بوهران
  • 249
  • 0

تمكنت مصالح الحماية المدنية صبيحة اليوم الثلاثاء، من إخماد حريق مصنع لإنتاج البلاستيك بولاية وهران.

و تدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 05سا52د. من اجل إخماد حريق شب داخل مصنع لإنتاج البلاستيك تبلغ مساحته حوالي 1900م² بالمنطقة الصناعية بلدية و دائرة السانية

وسخرت الحماية المدنية لهذا التدخل 4 شاحنات إطفاء، سيارتي إسعاف، حيث تم إخماد الحريق نهائيا على الساعة 06سا10د دون تسجيل خسائر بشرية.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/mJNL4
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر