إخماد حريق مصنع لإنتاج البلاستيك بوهران
بقلم أمينة داودي
تمكنت مصالح الحماية المدنية صبيحة اليوم الثلاثاء، من إخماد حريق مصنع لإنتاج البلاستيك بولاية وهران.
و تدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 05سا52د. من اجل إخماد حريق شب داخل مصنع لإنتاج البلاستيك تبلغ مساحته حوالي 1900م² بالمنطقة الصناعية بلدية و دائرة السانية
وسخرت الحماية المدنية لهذا التدخل 4 شاحنات إطفاء، سيارتي إسعاف، حيث تم إخماد الحريق نهائيا على الساعة 06سا10د دون تسجيل خسائر بشرية.
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