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إخماد حريق منزل دون وقوع خسائر بشرية في تبسة

أخبار الجزائر
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إخماد حريق منزل دون وقوع خسائر بشرية في تبسة
بقلم نادية بن طاهر

تمكنت فرق التدخل بوحدة القطاع التابعة للحماية المدنية بتبسة، ليلة الإثنين إلى الثلاثاء، من إخماد حريق شب بمنزل على مستوى حي البناء الذاتي ببكارية.

وحسب خلية الإعلام والإتصال لمديرية الحماية المدنية بتبسة، تدخلت ذات المصالح، حوالي الساعة 02سا:30د صباحا، لإخماد حريق شب بمنزل مساحته حوالي 40 متر مربع.

وتمكنت فرق التدخل، من إخماد الحريق كما تم إسعاف وتحويل شخص في حالة إغماء، يبلغ من العمر حوالي 28 سنة، إلى مصلحة الاستعجالات الطبية ببكارية.

وتم تسجيل خسائر مادية بالمنزل، دون تسجيل خسائر بشرية، حسب ذات المصدر.


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