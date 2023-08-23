إخماد حريق منزل في سطيف

تمكنت عناصر الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، من إخماد حريق إندلع في منزل بحي عمر دقو بمدينة سطيف.

وحسب مصالح الحماية المدنية، تم إخماد الحريق، ومنع انتشاره في أقل من نصف ساعة، مع إخلاء المنزل.

وتسبب الحريق في إتلاف كل الغطاء القرميدي للطابق الأول من المنزل ومعظم أثاثه وأغراضه.

هذا وتمت العملية بمساعدة فرق مصالح سونلغاز والأمن الوطني التي أمنت ظروف التدخل.

وأشارت ذات المصالح، إلى أن البناية التي تعرضت للحريق، تتربع على مساحة حوالي 100 متر مربع “الطابق الأرضي محل تجاري”.

وأشرف على العملية، رئيس الوحدة الرئيسة ورئيس المركز المتقدم عبد المجيد دربال وحضر جانبا منها مدير الحماية المدنية للولاية.