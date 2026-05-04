إخماد حريق نخيل بحي الأجاهيل في جانت دون خسائر بشرية

تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم على الساعة 12سا 30د، لإخماد حريق اندلع بأشجار نخيل بحي الأجاهيل، ببلدية ودائرة جانت.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد نشب الحريق في ثلاثة مواقد مختلفة، غير أن أعوان الحماية المدنية تمكنوا من السيطرة عليه وإخماده كليًّا، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية، قامت المصالح ذاتها بإجلاء خمس عائلات نحو أماكن آمنة، تحسبًا لأي تطورات محتملة.

وسخِّرت لهذه العملية ثلاث شاحنات إطفاء وسيارتا إسعاف، فيما تواصل الفرق المختصة حاليًا عملية التبريد والحراسة لضمان عدم تجدد الحريق.