إخماد حريق نشب داخل شقة بقسنطينة

أخمدت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بقسنطينة، اليوم السبت، حريقاً نشب داخل شقة تقع بالطابق الأرضي لبناية فردية (R+1) بحي الجدور لفقون.

وحسب بيان لخلية الإعلام والاتصال، تم التدخل في حدود الساعة 11:45 صباحاً حيث تسبب الحريق في احتراق محتويات غرفة واحدة وإسوداد الجدران، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وقد تمّ إخماد الحريق كلياً مع وضع المكان تحت الحراسة لضمان عدم تجدد النيران والتأكد من السيطرة التامة على الوضع.