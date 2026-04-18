إعــــلانات
أخبار الجزائر

إخماد حريق نشب داخل شقة بقسنطينة

بقلم نادية بن طاهر
  • 61
  • 0

أخمدت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بقسنطينة، اليوم السبت، حريقاً نشب داخل شقة تقع بالطابق الأرضي لبناية فردية (R+1) بحي الجدور لفقون.

وحسب بيان لخلية الإعلام والاتصال، تم التدخل في حدود الساعة 11:45 صباحاً حيث تسبب الحريق في احتراق محتويات غرفة واحدة وإسوداد الجدران، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وقد تمّ إخماد الحريق كلياً مع وضع المكان تحت الحراسة لضمان عدم تجدد النيران والتأكد من السيطرة التامة على الوضع.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/BpRYJ
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر