إخماد حريق ورشة الأحذية في بئر خادم بالعاصمة

تمكنت فرق الحماية المدنية لولاية الجزائر، زوال اليوم، من محاصرة حريق مهول نشب داخل ورشة مخصصة لصناعة وتخزين الأحذية ببلدية بئر خادم.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، اندلع الحريق في حدود الساعة العاشرة صباحا. بالمكان المسمى “حي المدارس” التابع لدائرة بئر مراد رايس، مما استدعى تدخلاً سريعاً لمنع انتشار النيران.

وقد سخرت مصالح الحماية المدنية لإخماد الحريق إمكانات مادية معتبرة. شملت 5 شاحنات إطفاء، وشاحنة سلم ميكانيكي، بالإضافة إلى سيارة إسعاف.

كما تم تدعيم التدخل بشاحنتين إضافيتين من الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل لضمان السيطرة التامة على الحريق.

وفي حدود الساعة الواحدة، أعلنت المصالح ذاتها عن نجاحها في محاصرة الحريق والسيطرة عليه بشكل كامل.

مؤكدة أن عملية الإخماد النهائي والتبليل لا تزال متواصلة لتفادي أي بؤر جديدة للنيران، وضمان أمن وسلامة المنطقة.