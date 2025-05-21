إخماد حريق ومنع انتشاره إلى 16 حافلة بوهران

تمكن أعوان الحماية المدنية بولاية وهران، فجر اليوم الأربعاء، من اخماد حريق شب بـ 03 حافلات من الحجم الصغير داخل حضيرة الحافلات بالمكان المسمى سوتراز.

وأشارت ذات المصالح، انها تدخلت على الساعة 03سا50د، من أجل إخماد حريق 03 حافلات من الحجم الصغير. داخل حضيرة الحافلات بالمكان المسمى سوتراز ببلدية ودائرة وهران.

حيث تم إخماد الحريق ومنع انتشاره إلى 16 حافلة أخرى مركونة بالحضيرة، بدون تسجيل خسائر بشرية.

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