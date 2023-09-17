إخماد حوالي 20 بؤرة حريق في بومرداس

تمكنت مصالح الحماية المدنية ببومرداس، من إخماد قرابة 20 بؤرة حريق، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقال مسؤول خلية الإعلام بمديرية الحماية المدنية، الملازم الأول حسين بوشاشية، لوكالة الأنباء، أن الحرائق المسجلة خلال ال24 ساعة الأخيرة أخمدت جميعها.

مشيرا إلى أنها أتلفت مساحات يجري حاليا إحصاؤها و تقييمها، منها غابات وأدغال ومحاصيل زراعية. دون إحداث خسائر في الأرواح والممتلكات.

وأضاف المصدر أنه تم تسجيل هذه الحرائق التي نشبت في أوقات مختلفة من منطقة لأخرى لأسباب لم تحدد بعد. على مستوى كل من بلديات برج منايل و شعبة العامر وسوق الحد و الأربعطاش و لقاطة ورأس جنات.

كما أكد السيطرة وإخماد كل الحرائق المسجلة ومنعها من الإنتشار في وقت سريع مع حماية السكان والمباني المجاورة لهذه الحرائق.

وجاء ذلك، بفضل تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية من طرف مصالح الحماية المدنية بالولاية. مدعومة برتل متنقل لمكافحة الحرائق التابع للولاية.