إخماد عدة حرائق عبر عدة ولايات

كشفت مصالح الحماية المدنية، اليوم الخميس، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباني حتى الساعة 08سا من صبيحة اليوم.

وحسب بيان لذات المصالح، عملية الحراسة متواصلة لحريق نخيل بمحيط حي المخزن بلدية عين البيضاء بولاية ورقلة، فيما تم إخماد حريق نخيل بمحيط أفري وعملية الحراسة متواصلة. كما تم إخماد حريق نخيل بمحيط بالة بنفس الولاية و عملية الحراسة متواصلة.

أما بولاية المنيعة فقد تم إخماد حريق نخيل حي بوخشبة، وبولاية تيميمون تم إخماد حريق شعير.

كذلك أكدت مصالح الحماية أنه تم إخماد حريق أشجار مثمرة بواد الهامل بولاية المسيلة.

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