إخماد عدة حرائق عبر هذه الولايات

تمكن أعوان الحماية المدنية، من إخماد حرائق الغابات، الأدغال و الأحراش عبر عدة ولايات من الوطن.

ونشرت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الإثنين، عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي على الساعة 08:00.

وأشارت المصالح نفسها، أن ولاية برج بوعريريج شهدت نشوب حريق غابة بالمكان المسمى منطقة القريو طريق البوني ببلدية ثنية النصر، حيث تم السيطرة على الحريق وعملية الحراسة متواصلة.

أما بولاية تبسة تم إخماد حريق غابة بالمكان المسمى جبل الحوض ببلدية مرسط فيما لاتزال عملية الحراسة متواصلة.

كما شهدت بلدية سيدي معروف بولاية جيجل، حريق غابة بالمكان المسمى بن حي بوشميسة، وعملية الإخماد متواصلة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور