إخماد عدة حرائق عبر هذه الولايات

شهدت عدة ولايات، جهودا مكثفة للسيطرة على حرائق الغطاء النباتي، وتمكنت فرق الإخماد من تحقيق تقدم كبير في السيطرة على عدد من البؤر المشتعلة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تم في جيجل، إخماد حريق غابة بن حي بوشميسة بسيدي معروف.

وفي بلدية سيدي معروف، تمكنت فرق الإطفاء من إخماد حريق الغابة. الذي اندلع في المنطقة المعروفة باسم “بن حي بوشميسة” بشكل نهائي.

هذا الإنجاز يعكس الجهود المتواصلة للحماية المدنية والفرق المساعدة في التعامل السريع مع الحرائق.

أما في ولاية برج بوعريريج، فقد تمت السيطرة على حريق غابة اندلع في بلدية ثنية النصر. وبالضبط في منطقة “القريو” على طريق البوني.

وتُشير التقارير إلى أن عملية الحراسة لا تزال متواصلة في الموقع لضمان عدم تجدد النيران بفعل الرياح أو ارتفاع درجات الحرارة.

كما قامت فرق الإطفاء بتبسة، بـإخماد حريق الغابة الذي نشب في بلدية مرسط، وبالتحديد في منطقة “جبل الحوض”.

ورغم الإخماد الكامل للنيران، إلا أن عملية الحراسة متواصلة في الموقع لضمان السلامة. ومنع أي اشتعال جديد قد يهدد المنطقة.

وتشكل هذه الجهود المستمرة للحماية المدنية عاملًا حاسمًا في مكافحة حرائق الغابات والحفاظ على الثروة الغابية للبلاد.