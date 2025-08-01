إخماد عدة حرائق عبر هذه الولايات

تمكنت مصالح الحماية المدنية، من إخماد عدة حرائق للغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية عبر ثلاث ولايات مختلفة، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لحماية الثروة الطبيعية والممتلكات.

وحسب حصيلة نشرتها المديرية العامة للحماية المدنية، تم في ولاية سوق أهراس، وتحديداً ببلدية عين الزانة. إخماد حريق غابة اندلع في المكان المسمى مشتة العرقوب لصفر بشكل نهائي.

وفي باتنة، تمت السيطرة بشكل نهائي على حريق أشجار مثمرة في حي راس العين ببلدية نقاووس.

كما نجحت فرق الإطفاء، بولاية تيميمون، في إخماد حريق طال أشجار النخيل في زاوية سيدي عبد الله. ببلدية أوقروت بشكل نهائي.

وتُبرز هذه التدخلات الناجحة فعالية فرق الحماية المدنية في التعامل مع مختلف أنواع الحرائق. سواء كانت لغابات أو محاصيل زراعية.