إخماد عدة حرائق في هذه الولايات

تمكنت فرق الحماية المدنية، اليوم السبت، من إخماد سلسلة من حرائق الغطاء النباتي التي اندلعت في عدة ولايات من الوطن.

وحسب حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية، تم بحلول الساعة 08:30 صباحًا. التعامل مع الحرائق التي شملت الغابات، الأدغال، والأحراش، ما أسهم في تفادي أضرار كبيرة.

ووفقًا للبيانات الواردة، فقد تم إخماد جميع الحرائق المُبلغ عنها بشكل نهائي.

أبرز المواقع التي شهدت تدخلات الحماية المدنية

ولاية بومرداس، أين تمت السيطرة على حريق الأدغال والأحراش في منطقة النشيط ببلدية بودواو.

وفي ولاية ميلة، تم إخماد حريق مماثل في مشتة الكاف، عين أم الخيوط ببلدية دراجي بوصلاح.

كما شهدت ولاية سطيف، إخماد حريقين، الأول في غابة على الطريق الوطني رقم 05 ببلدية الولجة. والثاني في أدغال وأحراش بدوار سيدي موسى ببلدية تيزي نبشار.

وفي الشلف، نجحت الفرق في إخماد حريق غابة في منطقة كاف كالة ببلدية سيدي عبد الرحمان.

كما تم إخماد حريق غابة تيرشوين ببلدية تاكسلانت في باتنة. كما تمت السيطرة على حريق غابة أولاد علي ببلدية سور الغزلان، في البويرة.

وفي ولاية البليدة، تم إخماد حريق الأدغال والأحراش في حوش القاضي ببلدية سوحان.

أما في ولاية تيزي وزو، فقد نجحت الجهود في إخماد حريق الأدغال والأحراش بقرية هنية في بلدية ذراع الميزان.

وفي بجاية، تمت السيطرة على حريق أدغال وأحراش في تالة خالد وعين سخون ببلديتي أوقاس وبجاية.

وتظل الجهود مستمرة لضمان مراقبة الوضع في جميع المناطق المعرضة لخطر الحرائق.