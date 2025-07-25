إخماد عدة حرائق في هذه ولايات

تواصل فرق الحماية المدنية الجزائرية جهودها المكثفة لمكافحة حرائق الغابات والأدغال التي اندلعت في عدة ولايات من الوطن، اليوم الجمعة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمكنت ذات المصالح، من السيطرة على عدد كبير من الحرائق بينما لا تزال العمليات جارية في مناطق أخرى.

ووفقًا لآخر تحديث صادر عن مصالح الحماية المدنية على الساعة 13:30، تتواصل جهود الإطفاء حاليًا في ولاية برج بوعريريج.

حيث تتواصل عملية إخماد حريق غابة في منطقة القريو، وهي نقطة حدودية حرجة بين بلديات جعافرة، القلة، وتفرق.

فيما تمكنت فرق الحماية المدنية، من السيطرة على عدد من الحرائق الأخرى.

وتم إخماد حريقين بشكل نهائي في بلدية عين الزانة بمنطقة مشتة الفحيص، وبلدية مشروحة بمنطقة مشتة مجردة (السرسار) والفج لبيض، في سوق أهراس.

وفي قالمة، تم إخماد حريق أدغال وأحراش في بلدية بن جراح، مع استمرار عملية الحراسة لضمان عدم تجدد النيران.

كما أُخمدت الحرائق في بلدية تسالة المطاعي بمنطقة مشتة عين كبيرة، وفي بلدية حمالة بمنطقة مشتة هباشة، في ميلة، وتتواصل المراقبة.

كما تم إخماد حريق غابة في تبسة، ببلدية مرسط بمنطقة جبل الحوض، وتستمر الفرق في مراقبة الوضع عن كثب.