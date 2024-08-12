إخماد غالبية حرائق الغابات في بجاية

تمكنت مصالح الحماية المدنية بالتعاون مع أعوان الغابات والدرك الوطني والمنتخبين المحليين والمواطنين من إخماد غالبية حرائق الغابات التي نشبت خلال الساعات الـ48 الأخيرة في ولاية بجاية.

وحسب تصريحات مديرة محافظة الغابات، دليلة بن ناني، للإذاعة الجزائرية، فإن الحرائق التي تم إخمادها هي تلك التي مست مناطق اوكردوش باميزور ومرواحة بخراطة وبوغيدان ببرباشة.

وأضافت بن ناني، أن الحرائق المتبقية في طريق الإخماد، مشيرة إلى أن “الوضع تحت السيطرة تماما”.

وتابعت ذات المسؤولة، أن جميع الحرائق قد تم إخمادها وان الجهود متواصلة للإخماد النهائي للحريق الذي نشب بقرية مزوارة في مرتفعات اكفادو الواقعة على بعد 70 كلم غرب بجاية.

كما أكدت أن “الوضعية متحكم فيها تماما” منوهة بتضامن والتزام الجميع بمكافحة السنة النيران وتفادي الخسائر البشرية سيما في قرية مزوارة حيث تم إخلاء السكان بشكل كلي وكذلك في القرية المجاورة لاث علوان حيث تم إجلاء جزء من المواطنين.

وخلصت في الأخير إلى التأكيد بان “تدخل الحماية المدنية القوي والحاسم واستعمال الوسائل الجوية بالتعاون مع أعوان الغابات والدرك الوطني والمنتخبين المحليين والمواطنين قد مكن من التحكم في السنة النيران”.