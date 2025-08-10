إخماد معظم الحرائق المندلعة بهذه الولايات

أصدرت مصالح الحماية المدنية، حصيلة جديدة حول الوضع العام للحرائق التي إندلعت في عدة ولايات من الوطن، وذلك إلى غاية الساعة الثامنة صباحا.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمكنت فرق الإطفاء من إخماد عدد من الحرائق التي اندلعت سابقا. في حين لا تزال الجهود متواصلة في مواقع أخرى.

وفي هذا السياق، ما تزال عملية إخماد حريق أدغال وأحراش جارية بالمكان المسمى آيت سلام ببلدية إغرم بولاية بجاية.

وفي المقابل، تمكنت فرق الحماية المدنية من تحقيق تقدم كبير في ولاية جيجل. حيث تم إخماد حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى قناميد ببلدية سيدي معروف. مع استمرار عملية الحراسة لمنع تجدده.

كما تم إخماد حريق آخر لأدغال وأحراش ببلدية أولاد عمران. وفي ولاية تبسة، تم الإعلان عن إخماد حريق غابة بشكل نهائي في جبل المستيري ببلدية الحمامات.