إخماد 10 حرائق عبر الوطن والعمليات متواصلة بـ3 ولايات

أصدرت مصالح الحماية المدنية، اليوم الإثنين، الحالة العامة لحرائق المحاصيل الزراعية والأشجار والنخيل إلى غاية الساعة الواحدة زوالا.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، سجلت التدخلات إجمالي 13 حريقاً على المستوى الوطني. تم إخماد 10 منها نهائياً، فيما لا تزال العمليات متواصلة لإخماد 3 حرائق أخرى.

وفيما يخص العمليات الجارية، تعمل فرق الإطفاء حالياً على إخماد 3 حرائق. الأول يخص حريق نخيل بقرية الدروع في بلدية شتمة بولاية بسكرة. والثاني يتعلق بأشجار مثمرة بمنطقة الصفاح ببلدية تلمسان. بالإضافة إلى حريق محاصيل زراعية بمنطقة ضاية اللبن ببلدية بيرين في ولاية الجلفة.

وبالمقابل، نجحت مصالح الحماية المدنية في إخماد 10 حرائق نهائياً، شملت محاصيل زراعية ببلدية عين فكرون (أم البواقي). وقرية لاشبور ببلدية ريدان (البويرة)، ودوار عبلة ببلدية الشريعة (تبسة). ومشتة الموحشة ببلدية عين بن بيضاء (قالمة). ومزرعة كرفة محمد ببلدية بورقيقة (تيبازة). وحريقين بمشتتي الرملة وكاف بودرقة ببلديتي فرجيوة وبوحاتم (ميلة).

كما نجحت ذات المصالح، في الإخماد النهائي لحرائق أشجار ونخيل في كل من واحة بوكايس ببلدية بوكايس (بشار). ومحيط سيدي عمران ببلدية ورقلة (ورقلة). إلى جانب حريق أشجار مثمرة بالمكان المسمى أم الجدور ببلدية عين العسل التابعة لولاية الطارف.