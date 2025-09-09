إخماد 10 حرائق عبر 8 ولايات

أعلنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، عن تمكن أعوانها من إخماد 10 حرائق اندلعت خلال الـ 24 سا الأخيرة عبر التراب الوطني.

ونشرت ذات المصالح الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي من يوم 2025.09.08 على الساعة 08سا00د إلى غاية يوم 2025.09.09 على الساعة 08سا00د، حيث أكّدت تسجيل اندلاع 10 حرائق وأخمدت كلها نهائيا.

ولاية الجزائر

حريق أحراش بالمكان المسمى لاقلاسيار - بلدية باش جراح، تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية جيجل

حريق غابة بالمكان المسمى زبيشة – بلدية بوسيف أولاد عسكري، تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق أحراش بالمكان المسمى بوحمدون – بلدية الأمير عبد القادر، تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية سكيكدة

حريق غابة بالمكان المسمى جبل ماشيو – بلدية الشرايع، تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية سوق أهراس

حريق أحراش بالمكان المسمى مشتة دكمة – بلدية مشروحة، تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق غابة بالمكان المسمى مشتة فج نويصر – بلدية مشروحة، تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية تيزي وزو

حريق غابة بالمكان المسمى آيت عقاد – بلدية أيت بومهدي، تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية الشلف

حريق غابة بالمكان المسمى حي حسان – بلدية بني حواء، تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية سطيف

حريق أحراش بالمكان المسمى قرية لارباع – بلدية بابور، تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية بجاية

حريق أحراش بالمكان المسمى أصْرصاط – بلدية درقينة، تم إخماد الحريق نهائيًا.

