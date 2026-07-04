إخماد 11 حريقاً عبر هذه الولايات

أفادت مصالح الحماية المدنية، في حصيلتها العامة الصادرة اليوم السبت، بتسجيل 12 حريقاً مسّت الغابات، الأدغال، المحاصيل الزراعية والنخيل عبر عدة ولايات، حيث نجحت الفرق العملياتية في السيطرة على معظمها.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تشير الإحصائيات الإجمالية إلى الإخماد النهائي لـ8 حرائق. وتواجد 3 حرائق أخرى تحت الحراسة المستمرة. في حين تواصلت جهود الإطفاء لإخماد حريق واحد متبقٍّ.

وفي شق حرائق الأدغال والأحراش، نجحت المصالح في الإخماد النهائي لحريق أولاد عدوان ببلدية عموشة بسطيف. وحريق دوار سعدونة ببلدية قوراية بتيبازة.

أما بخصوص المحاصيل الزراعية والنخيل، فقد أُخمِدت النيران نهائياً في كل من تيمقطن بأدرار. وبئر غبالو بالبويرة، والرصفة بسطيف، وسيدي علي بن يوب بسيدي بلعباس. بالإضافة إلى حرائق بلديات تيفاش، تاورة، ومشروحة بولاية سوق أهراس.

وفي المقابل، وضعت مصالح الإطفاء 03 حرائق محاصيل تحت الحراسة المستمرة بدوار أولاد بوهادي بمستغانم. مشتة كاف بلال ببلدية بئر بوحوش بسوق أهراس. ومشتة أولاد يعقوب بوادي سقان بميلة.

هذا وتواصل فرق الحماية المدنية عملياتها الميدانية دون انقطاع، لمحاصرة وإخماد الحريق الوحيد المتبقي والجار حالياً. والذي شبّ في واحات النخيل بالمكان المسمى “قصر أدغا” ببلدية أدرار.