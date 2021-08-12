إخماد 11 حريقا بجيجل

أعلنت مديرية الحماية المدنية لولاية جيجل عن إخماد 11 حريقا فيما لاتزال الجهود متواصلة لإخماد حرائق أخرى لازالت مشتعلة.

ونشرت ذات المصالح في بيان لها، عن وضعية الحرائق حتى منتصف نهار اليوم الخميس، حيث تواصل فرقها اخماد الحرائق المندلعة في منطقة العقبية بسطارة، في ثلاث نقاط بوشارف، وبرج علي، بركات.

إضافة الى منطقة الشريعة بالضبط بني خزر، ومنطقة صندوح ببلدية تاكسنة و بوميدول ببرج الطهر، وبمنطقة حرمة اباينو ومنطقة بني معاندة ببلدية الميلية، ومنطقة محسن ببرج الطهر، ومنطقة الركيز -طريق اراقن بزيامة منصورية، والطيانة بالجمعة بني حبيبي بالعنصر، بمجموع 9 حرائق لازالت مشتعلة.

فيما تم إخماد الحرائق بمناطق البياضة بالشقفة، أولاد عربي تيزغبان بالميلية، ايدم ببلغيموز، الدكارة بالطاهير، بوزقار بسيدي معروف، وبوفاس بسيدي معروف، طهر الزان ببلغيموز، وامازيط بالشقفة، والشريعة بالزيامة منصورية، بوعزون بالقنار.

بالإضافة إلى إخماد حريق منطقة اخاروف باولادعنان بالميلية، بمجموع 11 حريقا تم إخماده.