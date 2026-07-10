إخماد 114 حريقا عبر الوطن خلال ساعات!

أحصت مصالح الحماية المدنية إجمالي 119 حريقًا في الفترة الممتدة من 09 جويلية 2026 إلى غاية صبيحة اليوم الجمعة، على الساعة السابعة صباحا.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، نجحت فرق الإطفاء في الإخماد النهائي لـ 114 حريقًا عبر الوطن، بينما تم وضع 4 حرائق أخرى تحت المراقبة والحراسة المستمرة.

وتتواصل عملية الإخماد لحريق غابة بموقع قيقبة ببلدية قلعة بوسبع في قالمة، بدعم من الرتل المتنقل وتدخل 4 طائرات إطفاء.

كما أُخمد حريق غابة بالأربعة في بلدية تيشي ببجاية، وهو تحت الحراسة بعد دعم جوي بطائرتين من نوع AT802 بـ 8 رميات.

وأُخمد حريق أحراش بدوار شعابنية بالبليدة تحت الحراسة، بإشراف المدير العام للحماية المدنية وبدعم جوي بطائرة BE200 بـ 4 رميات.

وأخمدت مصالح الإطفاء نهائيًا حرائق غابات ببلديات أيت يحي، وأغريب، ويعكورن، وواقنون ببوزغن في تيزي وزو، وحرائق بجيجل وسطيف.

كما تم الإخماد الكلي لحريق غابة الدولة بواد ماسين في بلدية برج الأمير خالد بولاية عين الدفلى، وتحويل الموقع مباشرة تحت الحراسة.

وأُخمدت نهائيًا حرائق أحراش بفج الشعير وبني عدي بقالمة بدعم إطفاء عنابة وأم البواقي، إضافة لحرائق بالمدية، وبومرداس، وسوق أهراس، وتيبازة.

وتمكنت الفرق من الإخماد النهائي لحرائق غابات بمستغانم، وسعيدة، وسكيكدة، وسيدي بلعباس بغابة بونكتة والحيارة. إضافة إلى الجلفة وتلمسان والبويرة وأم البواقي.

وأخمدت فرق الحماية المدنية نهائيًا حرائق نخيل بالبساتين الجديدة وأولاد علي بأدرار، وحرائق أخرى ببلديات المقارين بتقرت، وتندلة بالمغير، وحاسي القارة بالمنيعة.

ونجحت المصالح في إخماد حريقي أشجار مثمرة نهائيًا بالرمشي والسواني بتلمسان. في حين أُخمد حريق منطقة الصفصاف وهو حاليًا تحت الحراسة.

وشهدت ولايات أم البواقي، وباتنة، وتبسة، وسطيف، وقالمة بتمبرسطين، وقسنطينة بعين عبيد وديدوش مراد والخروب إخمادًا كليًا لحرائق المحاصيل والأشجار.

وتم الإخماد النهائي لحرائق محاصيل وأشجار بالمدية ببلديات وامري والعمارية والبرواقية وشلالة العذاورة وسي المحجوب، وحرائق بالمسيلة، وتيسمسيلت، وخنشلة، وسوق أهراس، وميلة.

كما قضت فرق الإطفاء نهائيًا على حرائق محاصيل بالشلف بالأبيض مجاجة، وتيارت بفرندة ورحوية ومهدية وحمادية، وعين تيموشنت، وغليزان ببلدية لحلاف، وسيدي بلعباس.