إخماد 12 حريقاً في هذه الولايات

أفادت مصالح الحماية المدنية، في حصيلتها العامة الصادرة اليوم الثلاثاء على الساعة الواحدة زوالا، بتسجيل 13 حريقاً للغابات والمحاصيل الزراعية عبر عدة ولايات، نجحت الفرق العملياتية في السيطرة على معظمها.

وتشير الإحصائيات الإجمالية إلى الإخماد النهائي لـ10 حرائق، وتواجد حريقين تحت الحراسة المستمرة لضمان عدم تجددهما. في حين تواصلت جهود الإطفاء لإخماد حريق واحد متبقٍّ.

وفي شق حرائق الغابات والأدغال، أُخمِدت الحرائق نهائياً بكل من “بوملال” بشميني (بجاية)، “السواني” بتلمسان. “شرفة” ببابور (سطيف)، والحامة (خنشلة). بينما أُخمِد حريق غابة “مزاتة” بأولاد عطية (سكيكدة) وهو تحت الحراسة.

أما بخصوص المحاصيل الزراعية والنخيل، فقد أُخمِدت النيران نهائياً في جميلة وبني وسين (سطيف)، وادي الشحم (قالمة). السواقي (المدية)، بور الهيشة (ورقلة). وخميسة (سوق أهراس)، فيما وضع حريق وادي الزيتون (الطارف) تحت الحراسة.

وتسعى فرق الإطفاء حالياً لمحاصرة وإخماد الحريق المتبقي، الذي يمس المحاصيل الزراعية بالمكان المسمى “بني عمران” التابع لبلدية سدراية بولاية المدية.