إخماد 120 حريقا والعملية جارية على مستوى تسع ولايات

كشفت مصالح الحماية المدنية، عن وضعية حرائق الغابات والأدغال والأحراش والمحاصيل الزراعية وبساتين النخيل المسجلة عبر مختلف ولايات الوطن ليوم 14/07/2026، المحينة إلى غاية يوم 15/07/2026 على الساعة 07:00 صباحاً.

وأوضحت المصالح نفسها أنها سجلت اندلاع 139 حريقا، تم إخماد 120 حريقا منها، فيما يبقى 19 حريقا قيد الإخماد.

ولاية ميلة

تسجيل حريق غابي على مستوى بلديات العيافي، برباس وحمالة، وهو في مرحلة معالجة البؤر المشتعلة.

ولاية سطيف

حرائق أدغال وأحراش ببلديتي آيت تيزي وبني ورتيلان في مرحلة معالجة البؤر المشتعلة، بينما لا يزال حريق بني موحلي نشطا، تم برمجة تدخل 03 طائرات AT-802 .

ولاية بجاية

حريق غابي ببلدية بني معوش في مرحلة معالجة البؤر المشتعلة.

ولاية سعيدة

حريق غابي ببلدية مولاي العربي تحت المراقبة، فيما لا يزال الحريق الثاني ببلدية أولاد إبراهيم متواصلا، مع تسخير طائرة BE-200 للجيش الوطني الشعبي.

ولاية معسكر

حريق غابي ببلدية بنيان في مرحلة معالجة البؤر المشتعلة.

ولاية تيسمسيلت

حريق غابي ببلدية الأربعاء (لرجام) لا يزال نشطًا، مع تسخير طائرة BE-200 للجيش الوطني الشعبي

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