إخماد 124 حريقا وعمليات التدخل متواصلة عبر سبع ولايات

سجلت مصالح الحماية المدنية، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة اندلاع عدة حرائق غابات وأدغال وأحراش وكذا محاصيل زراعية وواحات النخيل عبر مختلف ولايات الوطن.

وأوضحت المصالح نفسها، أن وحداتها تواصل عملياتها الميدانية لإخماد الحرائق عبر مختلف ولايات الوطن. مشيرة أنها سجلت اندلاع 133 حريقاً، وتم إخماد 124 حريقاً منها نهائيا.

فيما تبقى عمليات الإخماد العمليات متواصلة على مستوى 09 حرائق موزعة عبر ولايات بجاية، البويرة. سطيف، سعيدة، سيدي بلعباس، ميلة، تيزي وزو.

هذه أهم الحرائق المسجلة

ولاية ميلة

حريق غابة بالأماكن المسماة واد الباعوض، مشتة البادسي، وجبل الحلفة، الحريق حالياً في مرحلة معالجة الموقد وبقايا النيران الخامدة.

ولاية سطيف

حريق أدغال وأحراش ببلدية بني ورتيلان، عملية الإخماد متواصلة غير أن الحريق يهدد موقعاً تاريخياً بالمنطقة.

حريق أدغال وأحراش ببلدية بني ورتيلان (حريق ثانٍ على الحدود مع ولاية بجاية)، وعملية الإخماد متواصلة

ولاية بجاية

حريق غابة ببلدية بني معوش، وعملية الإخماد متواصلة.

ولاية سعيدة

حريق غابة ببلدية مولاي العربي، وعملية الإخماد متواصلة، حيث عرف الحريق عودة نشوب بؤر النيران .

ولاية البويرة

حريق غابة بدائرة الهاشمية، حيث تم التحكم في الحريق بنسبة 100%.

ولاية سيدي بلعباس

حريق غابة بدائرة مرين، تم التحكم في الحريق والسيطرة عليه.

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