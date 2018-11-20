إخماد 13 حريقا ليلة المولد النبوي الشريف

سجلت وحدات الحماية المدنية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 2912 تدخل بعدة مناطق مختلفة، حسب بيان لمديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الثلاثاء.

وشملت هذه التدخلات مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية.

الإجلاء الصحي إخمــاد الحرائق و الأجهزة الأمنية.

وأضاف المصدر، أنه تم تسجيل 05 حوادث مرور تسببت في وفاة 07 أشخاص وإصابة 13 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وكانت أثقل حصيلة على مستوى ولاية بشار بوفاة 04 اشخاص و إصابة 03 آخرين بجروح.

و تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية قالمة، إثر إنفجار قارورة غاز البوتان، خلفت إصابة شخصين بحروق من الدرجة الثانية.

كما قدمت الإسعافات الأولية لـ08 أشخاص مختنقين بغاز أحادي أكسيد الكربون، المنبعث من أجهزة التدفئة وسخان الماء .

وعلى إثر الإحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف، تدخلت و حدات الحماية المدنية، من أجل إخماد 13 حريقا.

منهم في شرفات و غرف المنازل، الأشجار، النخيل، و الأحراش اليابسة.

و كذا إسعاف المواطنين، في كل من الجزائر، قالمة، والبليدة.