سجلت مصالح الحماية المدنية اليوم السبت 27 حريقا موزعة عبر عدد من ولايات الوطن وهذا إلى غاية الساعة 17:00.

وفقا للوضعية المتعلقة بحرائق الغابات، الأدغال، الأحراش، المحاصيل الزراعية وواحات النخيل، تم إخماد 13 حريقا. كما أُخمِد 4 حرائق تحت الحراسة

وأكدت المديرية العامة للحماية المدنية في بيانها أن إجمالي الحرائق المتواصلة ولاتزال قيد الإخماد 10 حرائق.

وأضاف البيان أن الحرائق المتواصلة موزعة عبر ولايات تيزي وزو وبرج بوعريريج حريقين. بينما الجلفة،سعيدة، تيارت، سطيف، سيدي بلعباس والمغير حريق واحد

وعرفت ولاية تيزي وزو تسجيل حريق غابة متواصل ببلدية يعكورن (قرية تمليحت) وتم تسخير طائرتين (AT 802-W06) نفذت 6 رميات جوية.

أما بالنسبة لولاية سعيدة سجل حريق غابة متواصل ببلدية مولاي العربي (قرية أم الدود). وقد تم تدعيم العمليات بإرسال المفرزة الجهوية لحرائق الغابات لولاية سيدي بلعباس

وشهدت ولاية الجلفة حريق غابة متواصل ببلدية سيدي بايزيد (منطقة الخنق القديم).

في حين سجل حريق غابة متواصل ولاية سيدي بلعباس على مستوى بلدية تفاسور (عين النور).