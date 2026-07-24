إخماد 141 حريقاً ومواصلة جهود الإطفاء في 18 موقع عبر 12 ولاية

كشفت مصالح الحماية المدنية الجزائرية، اليوم الجمعة، عن الحصيلة الميدانية الشاملة لوضعية حرائق الغابات، الأدغال، الأحراش، والمحاصيل الزراعية، المسجلة خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 24 جويلية 2026 إلى غاية الساعة السابعة صباحاً.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، سجلت مصالح الإطفاء 159 حريقاً إجمالياً، حيث تمكنت الأعوان من إخماد 141 حريقاً بشكل كامل والسيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها للثروة الغابية والممتلكات.

وفي المقابل، تتواصل الجهود الميدانية المكثفة حالياً لإخماد وتبريد 18 حريقاً متواصلاً موزعة عبر 12 ولاية، تشمل عنابة، سوق أهراس، سكيكدة، البويرة، الطارف، جيجل، قسنطينة، بجاية، سعيدة، ميلة، المدية، وتيزي وزو.

وفي تفاصيل الوضعية الميدانية لأهم بؤر الحرائق بالولايات، أكد البيان السيطرة الكاملة على حريق بلدية قسنطينة وإخماده نهائياً. فيما دخل حريق منطقة “بوزيزي” ببلدية سرايدي في ولاية عنابة مرحلة التبريد.

كما تخضع الحرائق المتبقية في كل من بلدية عين قشرة بسكيكدة، مشتة “خبوشة” بأولاد إدريس في سوق أهراس، منطقة “سيدي سعادة” بدوي ثابت في سعيدة، إضافة إلى مناطق الهاشمية بالبويرة وتخليجث بأبي يوسف في تيزي وزو، لعمليات معالجة دقيقة للبؤر المشتعلة لضمان تأمين المناطق المجاورة بشكل نهائي.