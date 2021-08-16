إخماد 15 حريق موزعة عبر 9 ولايات خلال 24 ساعة

نشرت مصالح الحماية المدنية اليوم الإثنين وضعية حرائق الغابات المنشرة عبر ولايات الوطن وهذا وإلى غاية الساعة 16 و30د.وحسب حصيلة ذات المصالح فقد تم إخماد 15 حريق موزعة عبر 9 ولايات من الوطن مع تسجيل خسائر مادية في الثروة الغابية.

وجاء توزيع الحرائق عبر الولايات كمايلي: ولاية بجاية سجلت بها 5 حرائق بينما جيجل 3. في حين حريق واحد بكل من سطيف، قالمة، تببازة، بومرداس، عنابة، سكيكدة، سوق أهراس. وأضاف البيان أن عمليات الإخماد متواصلة، وكذا الحراسة بالنسبة للحرائق التي أخمدت بولاية تيزي وزو.