إخماد 16 حريقا خلال 24 ساعة

أعلنت مصالح الحماية المدنية عن سيطرتها وإخمادها النهائي لجميع حرائق الغطاء النباتي التي سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت الحصيلة الصادرة عن المديرية العامة للحماية المدنية، أن العدد الإجمالي للحرائق بلغ 16 حريقًا عبر عدة ولايات.

مشيرة إلى عدم وجود أية عمليات إخماد جارية أو حرائق تحت الحراسة، ما يدل على إنهاء جميع التدخلات بنجاح.

وتوزعت الحرائق المسجلة عبر 8 ولايات، وكانت ولاية بجاية الأكثر تضرراً بتسجيلها 6 حرائق منفصلة.

وتركزت هذه الحرائق في مناطق متفرقة، حيث شملت أدغال وأحراش في كل من إقليم إبركان بإدكار، وسيدي علي لبحر ببلدية بجاية.

بالإضافة إلى تسجيل حريقين في آيت إسماعيل (تاشروفت وأغيل أولي)، وحريق في مصباح بأوقاس. وحريق آخر في أزرو ببلدية شميني.

وقد تمكنت فرق الحماية المدنية من إخمادها جميعاً بشكل نهائي.

إلى جانب بجاية، سجلت ولايات تيزي وزو وتيبازة وبومرداس حالتي حريق لكل منها.

ففي تيزي وزو، تم إخماد حريقين في أدغال وأحراش بكل من قرية إزمور أو مريم بتيرمتين وقرية أمخلاف بسيدي نعمان.

أما في تيبازة، فكان أبرزها حريق غابة في قرية حلولة الساحلية بالحطاطبة.

بينما في بومرداس، شملت الحرائق منطقة عين طامر وبن حمودة ببلدية لقاطة.

كما شهدت 4 ولايات أخرى تسجيل حريق واحد لكل منها، تم إخماده فوراً.

وتشمل هذه الولايات: باتنة، حيث تم إخماد حريق غابة في إيش علي حوز أشنتوف بوادي الشعبة، وسوق أهراس بحريق في حي العلوي. وتلمسان بحريق قرب مقبرة بأولاد ميمون، وأخيراً ميلة بحريق في مشتة الفج بالرواشد.