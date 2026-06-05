إخماد 16 حريقا عبر عدة ولايات 

نشرت المديرية العامة للحماية المدنية اليوم الجمعة الحـالة العامة لحرائق المحاصيل الزراعية والأشجار.

وأعلنت المديرية ذاتها عن تسجيل 22 حريقا ، عبر عدة ولايات من الوطن، إلى غاية الساعة 17:00. وقد تم إخماد 16 حريقا منها نهائيا.

وأكد البيان أن عمليات الإخماد جارية على مستوى 5 حرائق، بينما تم وضع حريق أُخمِد تحت الحراسة.

وسجل حرائق المحاصيل الزراعية والأشجار عبر كل من ولاية الجلفة بالمكان المسمى منطقة مسكة، تم إخماده نهائيًا.

وبولاية باتنة تم إخماد حريق محاصيل زراعية نهائيًا بالمكان المسمى الطريق الوطني رقم 03 جرمة بلدية المعذر

بينما في ولاية سطيف سجل حريق حزم التبن بالمكان المسمى دوار لحمايمية بلدية الرصفة وتم إخماده نهائيًا.

وتدخل اعوان الحماية المدنية بولاية تبسة لإخماد حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى مشتة أولاد بدروح بلدية التلة. بينما عملية الإخماد مستمرة بالمكان المسمى دوار الباحرة بلدية بئر العرش.

كما تم إخماد حريق نخيل بالمكان المسمى الساهلة الشرقية في ولاية إن صالح نهائيًا

وعلى مستوى ولاية المسيلة تم إخماد حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى منطقة الركنة بلدية تامسة نهائيًا. كما سجل حريق حزم التبن بالمكان المسمى البثعة بلدية سيدي أحمد، وعملية الإخماد متواصلة.

أما بولاية عين الدفلى أُخمِد حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى العرايبية بلدية جليدة نهائيًا.

بالإضافة إلى ولاية أم البواقي تم إخماد حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى مشتة الفرن بلدية الجازية، وبالمكان المسمى مشتة وقاف بلدية عين فكرون نهائيًا.

وشهدت ولاية أدرار حريق نخيل بالمكان المسمى بساتين قصر العلوشية بلدية فنوغيل، تم إخماده نهائيًا.

وتم إخماد نهائيًا حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى سيدي زيان بلدية البويرة في ولاية البويرة.

وفي ولاية معسكر تم إخماد حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى منطقة دومان السحايلية بلدية تيغنيف نهائيًا.

وتم تسجيل حريق حزم التبن بالمكان المسمى دوار أولاد صافي بلدية يلل بولاية غليزان أُخمِد نهائيًا

واندلع بولاية بسكرة حريق أشجار مثمرة بالمكان المسمى الحزيمة بلدية الوطاية، عملية الإخماد متواصلة.

وبولاية ڨالمة سجل حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى مشتة بوقرقار بلدية هيليوبوليس وعملية الحراسة متواصلة.

وتدخلت الحماية المدنية بولاية عين تموشنت من اجل حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى عين زديل بلدية حمام بوحجر تم إخماده نهائيًا. بينما سجل حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى مزرعة ميرة بلدية وادي برقش، وعملية الإخماد متواصلة.

وأضاف البيان تسجيل بولاية المنيعة حريق محاصيل زراعية على بعد 25 كلم اتجاه عين صالح بلدية حاسي القارة وعملية الإخماد متواصلة.

وفي الأخير شهدت ولاية سعيدة حريق حزم التبن بالمكان المسمى دوار أولاد معاشو بلدية عين الحجر تم إخماده نهائيًا.