إخماد 16 حريقًا عبر هذه الولايات

تمكنت مصالح الحماية المدنية، من إخماد 16 حريقًا من حرائق الغابات والأدغال التي اندلعت في مختلف الولايات، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تؤكد هذه الإحصائيات الشاملة التي تم تسجيلها حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم أن جميع الحرائق التي تم رصدها تم إخمادها بشكل نهائي.

وشهدت كل من تيزي وزو وبجاية أكبر عدد من الحرائق التي تمت السيطرة عليها بشكل كامل.

ففي تيزي وزو، تم إخماد أربعة حرائق في عدة بلديات منها آيت يحي موسى وآيت تودرت.

أما في بجاية، فقد نجحت فرق الإطفاء في السيطرة على سبعة حرائق في مناطق مختلفة كدرقينة وأدكار وصدوق.

كما تمكنت فرق الحماية المدنية من إخماد حرائق أخرى في كل من بومرداس، قالمة، جيجل، سطيف وبرج بوعريريج. مما يعكس الجهود المكثفة والتنسيق الكبير بين مختلف الفرق الميدانية.