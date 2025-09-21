إخماد 17 حريقا خلال يوم واحد

تمكن أعوان الحماية المدنية، من إخماد 17 حريق غابات، أدغال وأحراش، عبر عدة ولايات من الوطن خلال يوم واحد فقط.

وأوضحت ذات المصالح، من خلال الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي من يوم 20.09.2025 على الساعة 08سا00د إلى غاية يوم 21.09.2025 الساعة 08سا00د، أنها سجلت 17 حريقا، وتم اخمادها كليا.

ولاية تيزي وزو

حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى شريعة بلدية بني زيكي، تم إخماد الحريق نهائيا.

ولاية قسنطينة

حريق غابة بمنطقة سيدي سليمان بلدية عين السمارة، تم إخماد الحريق نهائيا.

ولاية بجاية

حريق أدغال وأحراش بوسط مدينة برباشة بلدية برباشة، تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى تيمري بلدية فلاين الماثن، تم إخماد الحريق نهائيا

وحريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى أيت عنان بلدية درقينة، تم إخماد الحريق نهائيا.

حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى أيت يحي بلدية أميزور، تم إخماد الحريق نهائيا.

حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى عفرى بلدية خراطة، تم إخماد الحريق نهائيا.

كذلك حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى ايت ادريس بلدية تاسكريوت، تم إخماد الحريق نهائيا.

حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى تيقلميمين بلدية أكفادو، تم إخماد الحريق نهائيا.

بالاضاحريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى مشطة بلدية إغرم، تم إخماد الحريق نهائيا.

حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى البحيرة السوداء بلدية أدكار، تم إخماد الحريق نهائيا.

حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى شريعة بلدية أوزلاقن، تم إخماد الحريق نهائيا.

ولاية سطيف

حريق أدغال و أحراش بدوار لارباع بلدية بابور، تم إخماد الحريق نهائيا.

ولاية قائمة

حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى حجر الثلج مشتة لحنابلة بلدية برج صباط، تم إخماد الحريق نهائيا.

ولاية الطارف

حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى أولاد عنان مشتة تقيدة بلدية بوثلجة، تم إخماد الحريق نهائيا.

ولاية سوق أهراس

حريق غابة بمشتة البكوش بوكاية بلدية سوق اهراس، تم إخماد الحريق نهائيا.

ولاية ميلة

حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى مشتة بونعجة بلدية القرارم قوقة، تم إخماد الحريق نهائيا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور