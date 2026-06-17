إخماد 18 حريقا خلال يوم واحد

شهدت عدة ولايات من الوطن، اندلاع حرائق لمحاصيل زراعية وأشجار، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ونشرت المديرية العامة للحماية المدنية، الحالة العامة لحرائق المحاصيل الزراعية والأشجار من يوم 16.06.2026. إلى 17.06.2026 على الساعة 07سا00د، أين أكدت اندلاع 18 حريقا وتم إخمادها كلها.

ولاية الشلف

حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى أولاد زياد بلدية الصبحة، تم إخماده نهائيًا.

ولاية الأغواط

حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى منطقة عين 12 بلدية قصر الحيران، تم إخماده نهائيًا.

ولاية أم البواقي

حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى مشنة بكيكية بلدية سوق نعمان، تم إخماده نهائيًا.

ولاية بسكرة

حريق نخيل بالمكان المسمى قرية قرطة بلدية سيدي عقبة، تم إخماده نهائيًا.

ولاية البويرة

حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى بئر غبالو بلدية bئر غبالو، تم إخماده نهائيًا.

ولاية تلمسان

حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى أولاد علا بلدية عمير، تم إخماده نهائيًا.

ولاية تيارت

حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى قرية بونوالة بلدية تخمرت، تم إخماده نهائيًا.

وحريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى منطقة المقسم بلدية زاملة الأمير عبد القادر، تم إخماده نهائيًا.

بالإضافة إلى حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى بلدية تيدة بلدية تيدة، تم إخماده نهائيًا.

ولاية سعيدة

حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى سيدي مبارك بلدية عين الحجر، تم إخماده نهائيًا.

ولاية سيدي بلعباس

حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى مستثمرة هناني حسين بلدية طاية، تم إخماده نهائيًا.

وحريق محاصيل زراعية على حافة الطريق الوطني رقم 13 بلدية الضاية، تم إخماده نهائيًا.

كذلك حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى مستثمرة بلعرج عباس بلدية طاية، تم إخماده نهائيًا.

ولاية المدية

حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى الكروشة المزرعة الفلاحية السي عنتر بلدية بني سليمان، تم إخماده نهائيًا.

ولاية البيض

حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى طريق بن جراد بلدية البيض، تم إخماده نهائيًا.

ولاية برج بوعريريج

حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى غدير الجاج بير حمودي بلدية رأس الوادي، تم إخماده نهائيًا.

ولاية ميلة

حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى مشتة قهرار بلدية المشيرة، تم إخماده نهائيًا.

ولاية غليزان

حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى دوار أولاد عيسى بلدية أولاد عيش، تم إخماده نهائيًا.

حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى الطريق الولائي رقم 20 منطقة بلدية الحمادنة، تم إخماده نهائيًا.

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