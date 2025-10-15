إخماد 18 حريقا خلال 24 ساعة
سجلت مصالح الحماية المدنية، اندلاع 19 حريق غابات، أدغال وأحراش عبر ولايات الوطن خلال 24 ساعة الأخيرة.
وحسب الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي من يوم 14-10-2025 على الساعة 08سا00د إلى غاية يوم 15-10-2025 على الساعة 08سا00د، اندلع 19 حريق على مستوى الغابات، الأدغال والأحراش، حيث تم اخماد 18 منها نهائيا وبقي حريق واحد تحت الحراسة.
ولاية البليدة
حريق أحراش - المكان المسمى سيدي سرحان – بلدية بوعينان، تم إخماد الحريق نهائيًا .
ولاية تيبازة
حريق غابة – المكان المسمى مزرعة مختاري – بلدية مراد، العملية تحت الحراسة.
ولاية مستغانم
حريق غابة – غابة بورحمة دوار الدرادزة – بلدية بن عبد المالك رمضان، تم إخماد الحريق نهائيًا.
ولاية سكيكدة
حريق غابة – المكان المسمى منطقة العسة – بلدية أولاد أعطية، تم إخماد الحريق نهائيًا .
ولاية بجاية
حريق أدغال وأحراش – المكان المسمى جبلة – بلدية بني كسيلة، تم إخماد الحريق نهائيًا.
حريق أدغال وأحراش – المكان المسمى تيداس عثمان – بلدية درقينة، تم إخماد الحريق نهائيًا.
ولايـة ميلة
حريق غابة – المكان المسمى عش الرخمة، مشتة أولاد عامر – بلدية تسدان حدادة، تم إخماد الحريق نهائيًا .
ولايـة المدية
حريق غابة – المكان المسمى بوخراط – بلدية الحوضان، تم إخماد الحريق نهائيًا.
ولاية بومرداس
حريق أدغال – المكان المسمى سيدي داود – بلدية سيدي داود، تم إخماد الحريق نهائيًا .
ولاية البويرة
حريق أحراش – المكان المسمى اغزر أوفورن – بلدية السحاريج، تم إخماد الحريق نهائيًا .
ولاية جيجل
حريق أحراش – المكان المسمى سيدي معروف – بلدية بني حي، تم إخماد الحريق نهائيًا .
حريق أدغال وأحراش – المكان المسمى تراكشت – بلدية تاكسنة، تم إخماد الحريق نهائيًا .
ولاية تيزي وزو
حريق أحراش – المكان المسمى قرية القلعة – بلدية تيقزيرت، تم إخماد الحريق نهائيًا .
حريق غابة – المكان المسمى قرية أيت رحمون – بلدية أيت يحي موسى، تم إخماد الحريق نهائيًا
حريق أدغال وأحراش – المكان المسمى تالة بوزرو – بلدية ماكودة، تم إخماد الحريق نهائيًا .
حريق أدغال وأحراش – المكان المسمى قرية تقرسيفت – بلدية أفليسن، تم إخماد الحريق نهائيًا .
حريق أحراش – المكان المسمى لاكريت – بلدية ماكودة، تم إخماد الحريق نهائيًا
ولاية سطيف
حريق غابة – المكان المسمى قرية افروخ – بلدية بني شبانة، تم إخماد الحريق نهائيًا .
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور