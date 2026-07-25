إخماد 19 حريقاً ومواصلة مكافحة 12 بؤرة بتدخل جوي وبري

كشفت مصالح الحماية المدنية الجزائرية، اليوم السبت، عن تحيين جديد لوضعية حرائق الغابات، الأدغال، الأحراش، المحاصيل الزراعية وواحات النخيل، إلى غاية الساعة الواحدة زوالاً.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، أظهرت المعطيات الميدانية استمرار التجنيد الشامل وتفعيل الخطط الإستراتيجية لمواجهة ألسنة اللهب ومنع انتشارها نحو المناطق السكنية والثروة الغابية.

وسجلت مصالح التدخل 31 حريقاً إجمالياً عبر عدة مناطق من الوطن، حيث نجحت فرق الإطفاء في إخماد 19 حريقاً بشكل كامل.

وفي المقابل، تتواصل العمليات الميدانية لإخماد وتبريد 12 حريقاً متواصلاً موزعة عبر 7 ولايات. وهي سوق أهراس (02)، والطارف (02). وبجاية (03)، وجيجل (01)، وسعيدة (01). سكيكدة (01)، وقسنطينة (01)، وذلك باستخدام التغطية الجوية والتعزيزات البرية الجهوية.

وفي تفاصيل الوضعية الميدانية لأهم الحرائق النشطة، تشهد ولاية سوق أهراس جهوداً مكثفة ببلدية المراهنة (مشتة الدزيري - جبل علاهم) إثر اندلاع حريق غابة هام.

حيث تم تنصيب مركز قيادة عملي وتجنيد طائرة BE200 تابعة للجيش الوطني الشعبي مدعومة بالرتل المتنقل ومفرزة الوحدة الوطنية.

وتتواصل عمليات الإخماد بولاية الطارف ببلديتي حمام بن صالح والزيتونة بدعم من طائرة BE200 والمفرزة الجهوية.

فيما تم تفعيل مخطط النجدة الولائي بولاية سعيدة للسيطرة على حريق غابة ببلدية دوي ثابت مدعوماً بمفرزة سيدي بلعباس وشاحنات إطفاء من معسكر.

كما تتواصل جهود الإخماد الجوي والبري بولاية بجاية ببلديتي تيشي وتيزي نبربر. وتسخير طائرتين من نوع (AT 802) نفذتا 06 رميات جوية مدعومة بالرتل المتنقل ومفرزة سطيف.

وتشهد ولاية جيجل تدخل طائرتين (AT 802) ببلدية بوذريعة بني ياجيس. بالتوازي مع عمليات الإطفاء المتواصلة بغابة شطابة ببلدية عين سمارة في قسنطينة. وبمناطق أكارون ولمناقش ببلدية قنواع بولاية سكيكدة المدعومة بمفرزة أم البواقي ورتل ولاية تبسة.