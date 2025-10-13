إخماد 23 حريقًا عبر ولايات الوطن.. و3 تحت الحراسة

كشفت مصالح الحماية المدنية، مساء الاثنين 13 أكتوبر 2025، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي عبر مختلف ولايات الوطن، إلى غاية الساعة 22:30،

إذ تم تسجيل 26 حريقًا بين غابات وأدغال وأحراش.

وأوضحت المصالح ذاتها أن جميع الحرائق تمت السيطرة عليها بالكامل، منها 23 حريقًا أُخمِد نهائيًا و3 حرائق مازالت تحت الحراسة دون تسجيل حرائق جارية.

وشملت الحرائق ولايات تيزي وزو، جيجل، سطيف، ميلة ومستغانم، إذ تواصلت عمليات الحراسة في بعض النقاط لتفادي تجدد النيران بفعل الرياح.

ففي تيزي وزو، تواصل فرق الإطفاء مراقبة بؤرتين لحريق بقرية حلوان ببونوح، وتافوغالت ببلدية آيت يحي موسى، في حين تم إخماد حريق بقرية بركانة نهائيًا.

أما في جيجل، فقد تم إخماد حريقين بكل من مشتة فج العص بأراقن، وأييّس بسيدي معروف، بدعم جوي بـ 3 طائرات من نوع AT802.

وفي سطيف، تم إخماد حريق الأدغال والأحراش بقرية تازروت ببلدية بابور بشكل كامل.

كما تمكنت الوحدات من السيطرة على حريق آخر في ميلة بمنطقة سيدي دريس كاف بونعجة ببلدية القرارم قوقة.

وفي مستغانم، لا تزال عملية الحراسة متواصلة بغابة بورحمة دوار الدرادز ببلدية بن عبد المالك رمضان، بدعم جوي بـ 3 طائرات AT802 وطائرة BE200.

وأكدت الحماية المدنية أن تدخلاتها السريعة والتنسيق المحكم بين الفرق الميدانية والدعم الجوي سمح بالتحكم في الوضع ومنع توسع النيران، في وقت تتواصل فيه عمليات المراقبة تحسبًا لأي طارئ.