إخماد 25 حريقا عبر 9 ولايات

تمكنت مصالح الحماية المدنية من إخماد جميع حرائق الغابات المندلعة يوم الخميس إلى الجمعة ، في عدة ولايات عبر الوطن .

وحسب بيان للحماية المدنية، فقد تم إخماد هذا اليوم 25 حريقا منها 10 حرائق غابة منتشرة عبر 09 ولايات. وولاية بجاية حريق غابة ازرو نبشار بلدية اميزور لازالت عملية الاخماد متواصلة. و حريق غابة بوعفان بلدية تيشي الحريق أخمد نهائيا.

أما ولاية سوق اهراس، فقد أخمد حريقين بمشتة المحامدية بلدية أولاد مومن وبلدية عين الزانة. أما بولاية تيزي وزو، فقد تم إطفاء حريق غابة ملعب ايت عيسى بلدية عزازقة. وبولاية جيجل تم إخماد حريق غابة بولعابة بلدية أولاد يحي خدروش. وحريق غابة الحمارة بلدية تاكسانة. وكذا حريق غابة بوخداش بلدية الميلية، حريق غابة مشتى وجانة بلدية وجانة، حريق غابة بني معاندة بلدية السطارة، حريق غابة أولاد مسعودة بلدية بوراوي بلهادف.

كما تم بولاية البويرة، إهماد حريق غابة قرية مركالة بلدية تاغزوت. وبولاية برج بوعريريج تم إخماد حريق غابة تيغرمت بلدية القلة.