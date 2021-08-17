إخماد 27 حريق غابة عبر 12 ولاية خلال 24 ساعة

قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الأخيرة بإخماد 27 حريق غابة، أدغال وأحراش على مستوى 12 ولاية.

وحسب بيان للحماية المدنية، فقد قامت ذات الوحدات بإخماد 13 حريق في ولاية بجاية. جيجل 3 حرائق، قالمة حريقين، وحريق واحد بولايات تيزي وزو. باتنة، تيبازة، سوق أهراس، سكيكدة، المدية، بومرداس، عنابة، وولاية سطيف.

وأضاف البيان، أن فرق الحماية المدنية تعمل رفقة المصالح المختصة على إخماد 8 حرائق عبر 5 ولايات. جيجل 3 حرائق، عين الدفلى حريقين، وحريق واحد بولايات خنشلة، بجاية، وسطيف. كما يتواصل تجنيد فرق الحماية المدنية عبر الأرتال المتنقلة والمجموعة الجوية للحماية المدنية في الميدان لمواصلة عمليات إخماد الحرائق عبر كل التراب الوطني.