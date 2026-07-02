إخماد 29 حريقا عبر مختلف الولايات

أعلنت مصالح الحماية المدنية، عن تسجيل نشوب 30 حريق غابات وأدغال وأحراش، عبر مختلف ولايات الوطن خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ونشرت المديرية العامة للحماية المدنية، الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي ليوم 01 جويلية 2026. على الساعة 07سا00د إلى غاية يوم 02 جويلية على الساعة 07سا00د. والتي أكدت تسجيل اندلاع 30 حريقا على مستوى الغابات والأدغال والأحراش. حيث أخمد منها 29 حريقا نهائيا فيما تبقى عملية إخماد حريق واحد جارية.

ولاية الجزائر

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى الحي “دفوس”، بلدية عين البنيان،عملية الإخماد متواصلة.

ولاية بجاية

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى اقولالن، بلدية تاسكريوت، تم إخماده نهائيًا.

وحريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى بومسعود، بلدية بوحمزة، تم إخماده نهائيًا.

بالإضافة إلى حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى لمدينة، بلدية تيزي نبربر، تم إخماده نهائيًا.

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى واد أقريون، بلدية سوق لثنين، تم إخماده نهائيًا.

ولاية تيزي وزو

حريق غابة بالمكان المسمى قرية آيت عيسى أويحيى، بلدية إليلتن، تم إخماده نهائيًا.

وحريق أدغال وأحراش بالقرب من متوسطة تينهينان، بلدية أبي يوسف، إخماده نهائيًا.

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى قرية اعفير، بلدية بوجيمة، تم إخماده نهائيًا.

ولاية الشلف

حريق محاصيل زراعية بقعة ظهر المداح، بلدية تاجنة، تم إخماده نهائيًا.

ولاية أم البواقي

حريق محاصيل زراعية بمشتة الملوح، بلدية عين الديس، تم إخماده نهائيًا.

ولاية باتنة

حريق أشجار مثمرة بمكان المسمى واد بالخز، بلدية جرمة (دائرة المعذر)، تم إخماده نهائيًا.

ولاية البليدة

حريق محاصيل زراعية بمزرعة رقم 06 حوش بن زايد، بلدية موزاية، تم إخماده نهائيًا.

ولاية البويرة

حريق محاصيل زراعية بالطريق الوطني رقم 18 مقابل المذبح، بلدية عين بسام، تم إخماده نهائيًا.

وحريق أشجار مثمرة بقرية أوناس، بلدية مزدور، تم إخماده نهائيًا.

حريق محاصيل زراعية بمكان المسمى واد الخميس، بلدية عين بسام، تم إخماده نهائيًا.

ولاية سطيف

حريق محاصيل زراعية بالمفرغة العمومية الشويات، بلدية صالح باي، تم إخماده نهائيًا.

ولاية سيدي بلعباس

حريق محاصيل زراعية بمزرعة عقال علي - الفياضة، بلدية مرين، تم إخماده نهائيًا.

ولاية قالمة

حريق محاصيل زراعية بمشتة عين القمح، بلدية وادي الزناتي (دائرة وادي الزناتي)، تم إخماده نهائيًا.

وحريق محاصيل زراعية مقابل مقر فرقة الدرك الوطني، بلدية عين قادة، تم إخماده نهائيًا.

حريق محاصيل زراعية مقابل فرقة الدرك الوطني، بلدية عين رقادة، تم إخماده نهائيًا.

ولاية المدية

حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى سيدي التواتي، بلدية حناشة، تم إخماده نهائيًا.

حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى الزعارير، بلدية السواقي، تم إخماده نهائيًا.

ولاية ورقلة

حريق نخيل بمحيط سعيد عتبة الغربية، بلدية ورقلة، تم إخماده نهائيًا.

ولاية برج بوعريريج

حريق محاصيل زراعية بمنطقة عين البرصا دوار الفنانيش، بلدية أولاد ابراهيم، تم إخماده نهائيًا.

ولاية خنشلة

حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى تيغزة، بلدية يابوس، تم إخماده نهائيًا.

حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى مزقطو (هنشير أولاد علي)، بلدية قايس، تم إخماده نهائيًا.

ولاية ميلة

حريق محاصيل زراعية بمشتة الزعامة، بلدية أحمد راشدي ، تم إخماده نهائيًا.

وحريق محاصيل زراعية بمشتة أولاد عمر، بلدية شلغوم العيد، تم إخماده نهائيًا.

حريق محاصيل زراعية بجبل تايوالت، بلدية التلاغمة، تم إخماده نهائيًا.

ولاية عين الدفلى

حريق محاصيل زراعية بالبؤرة المسماة البواري، بلدية الماين، تم إخماده نهائيًا.

ولاية غليزان

حريق محاصيل زراعية بدوار أولاد بن يمين “مزرعة النجاح”، بلدية سيدي لزرق، تم إخماده نهائيًا.

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