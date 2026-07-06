إخماد 29 حريقًا واستمرار التدخل في 6 حرائق عبر عدة ولايات

أعلنت مصالح الحماية المدنية، في حصيلتها الخاصة بحرائق الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية إلى غاية الساعة الخامسة مساءً من اليوم الاثنين 6 جويلية 2026، تسجيلَ 37 حريقًا عبر عدد من ولايات الوطن، تم إخماد 29 حريقًا نهائيًا، فيما لا تزال 6 حرائق محل تدخل، في حين أخمد حريقان تم وضعهما تحت الحراسة.

وفيما يتعلق بحرائق الغابات والأدغال والأحراش، تتواصل عمليات الإخماد بكل من تيزي وزو (بني دوالة)، وسطيف (تيزي نبشار)، وسيدي بلعباس (سيدي علي بن يوب ومزاورو)، وتيسمسيلت (غابة سيدي بن تمرة).

كما تم إخماد حرائق غابات وأدغال نهائيًا بكل من بجاية وسوق أهراس، بينما وضع حريق مسجل بولاية عنابة تحت الحراسة.

أما بالنسبة لحرائق المحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة والنخيل، فلا تزال فرق الحماية المدنية تواصل عمليات الإخماد لحريق الأشجار المثمرة المسجل بمنطقة عين الحوت ببلدية شتوان في ولاية تلمسان.

وفي المقابل، تمكنت فرق التدخل من إخماد باقي حرائق المحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة والنخيل نهائيًا عبر ولايات أم البواقي، بجاية، تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس، قالمة، قسنطينة، المدية، المسيلة، معسكر، برج بوعريريج، الطارف، ميلة، وغليزان، فيما وضع أحد الحرائق بولاية ميلة تحت الحراسة بعد السيطرة عليه.