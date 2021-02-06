إخماد 3 حرائق غابات خلال 24 ساعة الأخيرة

تمكنت مصالح الحماية المدنية من إخماد ثلاث حرائق غابات عبر 3 ولايات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم بولاية المدية إخماد حريق غابة بالمكان المسمى فرقة بوخرط، ببلدية الحوضين دائرة تابلاط.

وقد تم إخماد الحريق على الساعة 23 سا و 25، بحيث خلف خسائر مقدرة بحوالي 01 هكتار صنوبر حلبي .

أما بولاية سيدي بلعباس، فقد قام أعوان الحماية المدنية بإخماد حريق غابة بغابة تالازالة بلدية بن عشيا دائرة تنيرة.

وتم إخماد الحريق على الساعة 20 سا و 05 و تسبب إتلاف مساحة قدرت بـ 03 هكتار صنوبر حلبي.

وفي ولاية تيبازة تم إخماد حريق غابة بالمكان المسمى غابة ختاطلا بلدية سيدي غيلاس دائرة شرشال، وخلّف إتلاف 06 هكتار صنوبر حلبي.