إخماد 3 حرائق غابات في تيبازة اليوم

تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، من أجل إخماد 3 حرائق غابات، فيما لا تزال العمليات جارية.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية في تيبازة، نشب الحريق الأول، في تيزي حجرات ببلدية اغبال في دائرة ڨوراية، أين تدخلت كل من وحدة قوراية مدعمة بوحدة مسلمون.

وتم التدخل الثاني، في دوار بني بختي ببلدية اغبال، حيث تدخلت وحدة ڨوراية.

أما الحريق الثالث، فنشب في دوار عريبة ببلدية الداموس، حيث تدخلت وحدة الداموس.

وتدخل في هذه الأثناء، الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات لولاية تيبازة، من أجل الدعم لحريق غابة تيزي حجرات.