إخماد 3 حرائق في هذه الولايات

أعلنت مصالح الحماية المدنية، عن آخر حصيلة لحرائق الغطاء النباتي والغابات، عير الوطن، حتى الساعة الواحدة ظهرًا.

وأشارت الإحصائيات إلى أن الفرق تمكنت من إخماد 3 حرائق بشكل نهائي في كل من ولايات تيزي وزو وعنابة.

وفي المقابل، تمكنت فرق الحماية المدنية من السيطرة الكاملة على حريقين آخرين في ولايتي البويرة وبرج بوعريريج.

ورغم إخماد النيران، فإن العمليات لا تزال جارية في هذه المناطق لضمان عدم تجدد الحريق، حيث تقوم الفرق بعمليات حراسة مكثفة.