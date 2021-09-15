إخماد 30 حريقا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت وحدات الحمايةالمدنية خلال الـ24 ساعة الأخيرة 3020 تدخلا في عــدة مناطق مختلفة من الوطن شملت مختلف أنشطتها.من بينها إخماد 30 حريقا في عدة الولايات.

وجاء في الحصيلة اليوم للحماية المدنية، أن وحداتها تمكنت من إخماد 30 حريقا. منها 8 حرائق غابات، 3 حرائق ببجاية، حريقين بالبويرة، حريق بالمدية، وحريقين بميلة.

بالإضافة إلى 11 حريق أدغال منها حريقين ببجاية، وحريق بالبويرة، و3 حرائق بتيزي وزو، وحريقين بجيجل، وحريق بسكيكدة، وحريقين ببومرداس.

كما سجلت ذات المصالح 7 حرائق محاصيل زراعية، بكل من ولاية بتمنراست، سكيكدة، عنابة، قالمة،ورقلة،وحريقين بسوق هراس.

وقدرتالخسائر بـ 68 هكتار من الغطاء النباتي منها 11.5 هكتار من الغابات، 27 هكتار أدغال، 29.5 هكتار من الحشائش.بالإضافة إلى 360 شجرة مثمرة، 2240 حزمة تبن و 122 نخلة.

وفيما يخص حوادث المرور قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ 177 تدخلا عبر عديد ولايات الوطن.حيث خلفت هذه الحوادث وفاة 08 أشخاص وإصابة 209آخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة.وسجلت أثقل حصيلة في تبسة بوفاة شخصين وإصابة 05 آخرين بجروح، على إثرانقلاب سيارة بالطريق الوطني رقم 10 ببلدية الحويجبات

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