إخماد 33 حريقا عبر 12 ولاية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

قامت وحدات الحماية المدنية، بإخماد 33 حريق غابة، أدغال وأحراش على مستوى 12 ولاية، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية، تم إخماد الحرائق المذكورة بكل من ولايات : تيزي وزو “17 حريق”، بجاية “3 حرائق”، وحريقين في كل من جيجل وبومرداس والمدية، وحريق على مستوى ولايات الطارف، وتبسة، وسكيكدة، وتيارت، وباتنة، ميلة، وسوق أهراس.

هذا وتواصل فرق الحماية المدنية رفقة المصالح المختصة، إخماد 19 حريق عبر 10 ولايات متمثلة في بجاية “6 حرائق”، والطارف “3 حرائق”، وحريقين عبر ولايات تيزي وزو، وسطيف، وقالمة، وحريق واحد في ولايات عين الدفلى، وعنابة، البويرة وولاية سكيكدة.

وكشف البيان، عن تجنيد إمكانيات مادية وبشرية تتمثل في 7500 عون حماية مدنية، و490 شاحنة إخماد.

بالإضافة إلى 3 مروحيات هيلكوبتر من المجموعة الجوية للحماية المدنية و5 مروحيات للجيش الوطني الشعبي وكذا طائرتي كنادير من الإتحاد الأوروبي، وطائرة إخماد إسبانية.

وقامت مروحيات المجموعة الجوية للحماية المدنية والجيش الوطني الشعبي بـ 122 عملية قذف الماء بالإضافة 82 عملية قذف الماء للطائرتين كنادير و8 عملية قذف للطائرة الإسبانية عبر ولايات قالمة، البويرة، تيزي وزو، وولاية بجاية، خلال نفس الفترة.