إخماد 36 حريقا عبر عدة ولايات اليوم الجمعة

كشفت مصالح الحماية المدنية الجزائرية، اليوم الجمعة، عن تحيين جديد لوضعية حرائق الغابات، الأدغال، الأحراش، المحاصيل الزراعية وواحات النخيل، للمرحلة الممتدة من 23 إلى 24 جويلية 2026 إلى غاية الساعة الواحدة زوالاً.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، سجلت مصالح التدخل 47 حريقاً إجمالياً خلال هذه الفترة عبر عدة مناطق، تمكن الأعوان من إخماد 36 حريقاً بشكل كامل.

وفي المقابل، تتواصل العمليات الميدانية المكثفة لإخماد وتبريد 11 حريقاً متواصلاً موزعة عبر 10 ولايات. وهي سوق أهراس، سكيكدة، البويرة، الطارف، قسنطينة، سعيدة، ميلة، قالمة، الوادي، وتيزي وزو.

وفي تفاصيل الوضعية الميدانية لأهم الحرائق، تشهد ولاية قسنطينة خطورة ببلدية عين سمارة حيث يتطور الحريق ليشكل تهديداً مباشراً للسكنات بمنطقتي “شعبة السيد” و”ساقية الروم”.

وفي ولاية تيزي وزو، تتواصل عمليات مكافحة النيران ببلدية أبي يوسف (منطقة تخليمت) عقب اندلاع بؤر جديدة. بينما تُكثف الفرق جهودها ببلدية دوي ثابت في سعيدة للسيطرة على بؤر “سيدي سعادة”، “سيدي موسى”، و”سيدي عيسى”. بالتوازي مع تبريد الجمر المتبقي ببلديتي عين قشرة بسكيكدة والهاشمية بالبويرة.