إخماد 37 حريقا في قالمة خلال اليومين الأخيرين

تدخلت مصالح الحماية المدنية، من أجل إخماد 37 حريق موزعة عبر كامل تراب الولاية، خلال مدة 48 ساعة الأخيرة.

وحسب الصفحة الرسمية لمديرية الحماية المدنية قالمة على فايسبوك، تم تسخير كل الإمكانيات المتوفرة، بما في ذلك الرتل المتحرك لمكافحة حرائق الغابات.

وومن أهم هذه الحرائق، الحريق إندلع أول أمس الأحد، وعلى مدار 3 أيام بمنطقة بربعان ومشتة عين السانية وجبل ماونة وبلدية بن جراح.

أين تم تسخير 8 شاحنات إطفاء وسيارتي اتصال و40 فرد من مختلف الرتب.

وخلف الحريق إتلاف حوالي 20 هكتار فلين و20 هكتار زان، بالإضافة إلى 5 هكتار أحراش.

أما بالنسبة لليوم الثاني، فقد تواصلت مجهودات عملية الإخماد حيث إمتدت ألسنة اللهب لأماكن أخرى بفعل توفر عاملي الحرارة والرياح.

وقد تم إنقاذ 12 شخص من ساكني المنطقة، بعد وصول التهديد لخطورة كبيرة.

وعملية الإخماد تمت بالتنسيق مع محافظة الغابات التي سخرت 7 شاحنات إطفاء وسيارات إتصال، ومصالح البلدية التي سخرت شاحنتين وجرارات بصهاريج، والجزائرية للمياه بشاحنة نقل المياه، ومصالح الدرك الوطني.

وتمت العملية، تحت إشراف مدير الحماية المدنية، ورئيس دائرة قالمة ورئيس بلدية بن جراح.

الحريق أخمد بنسبة 95 بالمئة، والخسائر الكلية لم تحدد بعد، ولاتزال فرق الحماية المدنية المرابطة في عين المكان إلى حد الساعة، تقوم بعملية إخماد بقايا الحريق والحراسة.

وقد تم حماية منطقة غابية، ومجمع الهوائيات.

كما اندلع حريق بمشته بن غضبان في بلدية بني مزلين، سخرت له شاحنتي إطفاء و6 أعوان بمساهمة مواطني المنطقة.

وخلف حريق جزئي لـ3 إسطبلات فارغة، و6000 حزمة تبن، و13 قارورة بوتان فارغة وعتاد لتربية الدواجن.

وقد تم حماية إسطبلين بهما 150 رأس غنم، وعتاد فلاحي ومجمعات سكنية.

وشب حريق في قرية الرشاحة ببلدية جبالة خميسي، سخرت له 4 شاحنات إطفاء، و11 عون، بالتنسيق مع محافظة الغابات.

وخلف الحريق، إتلاف حوالي 10 هكتار أعشاب جافة، و3 هكتار أدغال و130 شجرة زيتون، وقد تم حماية 40 صندوق نحل، ومنطقة غابية ومجمعات سكنية.