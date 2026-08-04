إخماد 38 حريقا عبر 6 ولايات 

سجلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، 48 حريقا موزعة عبر عدد من ولايات الوطن، وهذا إلى غاية الساعة الثامنة 20:00.

ووفقًا للوضعية المتعلقة بحرائق الغابات، الأدغال، الأحراش، المحاصيل الزراعية وواحات النخيل، تم إخماد 38 حريقا، ولا تزال الجهود متواصلة للسيطرة على 10 حرائق أخرى.

وكشفت المديرية العامة للحماية المدنية، في بيانها، أن عمليات الإخماد لا تزال متواصلة في 3 حرائق بولاية جيجل، وحريقين بولايتي ميلة وأم البواقي حريقين. وحريق واحد في كل من تيزي وزو، سوق أهراس وسعيدة.

وسجلت ولاية تيزي وزو على مستوى بلدية عين الحمام: حريق غابة، في مرحلة التبريد حالياً.

وعرفت ولاية جيجل ببلدية العنصر حريق أدغال وأحراش، في مرحلة معالجة بؤر الحريق وبقايا الجمر.

وببلدية الشقفة سجلت حريق غابة، العملية متحكم فيها حالياً. أما ببلدية أولاد رابح (منطقة بوشكر) فقد سجلت مصالح الحماية المدنية حريق غابة، العملية متحكم فيها حالياً.